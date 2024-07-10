İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4. kez düzenlenecek Maviyemiş Festivali bu yıl 14 Temmuz 2024 Pazar günü yapılacak.

İznik’e bağlı Candarlı Mahallesi son yıllarda artan maviyemiş üreticiliğiyle dikkatleri üzerine çekerken her yıl artan üretim bölgeyi meyvenin merkezi haline getirdi. İznik Belediyesi de maviyemişin ve bölgenin tanıtımı amacıyla 4. Maviyemiş Festival’i düzenliyor. Festival, yerel halk ile ziyaretçiler için çeşitli etkinlikler sunarken mavi yemiş ürünlerinin tanıtımına da katkı sağlıyor. Hem yöresel kültürü hem de tarımı desteklemek amacıyla düzenlenen festivalde en iyi maviyemiş üreticisi de jüri tarafından belirleniyor.

Usta: “Eşsiz doğada, en doğal festival”

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta İznik’imizin eşsiz doğasının bizlere sunmuş olduğu nimetlerden olan maviyemiş meyvesinin tanıtımı, pazarlanması ve bilinirliğine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 4. etkinliğimizi düzenliyoruz. Her yıl katılımcı açısından katlanarak büyüyen Maviyemiş Festivalimiz bu yılda binlerce misafirini ağırlamaya hazırlanıyor. Eşsiz doğada, en doğal festival olan Maviyemiş Festivalimize herkesi davet ediyoruz” diye konuştu.

4. Maviyemiş Festivali İznik’e bağlı Candarlı Mahallesi Çakmaklı Çayır Mevkii’nde 14 Temmuz 2024 Pazar günü saat 11.00’da başlayacak.