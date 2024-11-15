Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin ve Orhangazi’nin havasını, suyunu ve yolunu kullanan bazı fabrikaların vergilerini İstanbul’a yatırdığını hatırlatarak, “Bölgemize değer katan bu tür fabrikalar, zaman geçirmeden Bursa Vergi Dairesi’ne geçiş yapmalı ve vergilerini Bursa’ya yatırmalıdır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek adına başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin son durağı Orhangazi oldu. Proje çerçevesinde daha önce Büyükorhan, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Kestel, Karacabey, Harmancık, İznik ve Gemlik’e makamını taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, kalabalık bir yönetim kadrosu ile Orhangazi ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu’nu ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey’e temaslarında CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır da eşlik etti. Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, tarımdan sanayiye, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar birçok alanda ilçenin sorunları değerlendirilirken, ortak projeler de konuşuldu. Beraberindekilerle birlikte Orhangazi Muhtarlar Derneği’ne de uğrayarak muhtarların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Orhangazi Ziraat Odası’nı ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Görüşmelerde, çiftçilerin sorunları, Orhangazi zeytini ve zeytinyağının dünyada tanınması için yapılacak ortak çalışmalar, ticaret potansiyelini artırma hedefleri değerlendirildi. Başkan Mustafa Bozbey, programın son bölümünde Orhangazi Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Bozbey, daha sonra özel olarak hazırlanan otobüsteki makamında halkın talep ve önerilerini dinleyerek, çözüm önerilerini ve projelerini anlattı.

“Vergilerini Bursa’ya yatırmalılar”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin gittikleri her ilçede halk tarafından olumlu karşılandığını ve ilgi gördüğünü söyledi. İlçe kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Başkan Bozbey, Orhangazi’nin köylerinde ve merkezinde altyapı ve üstyapı anlamında yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Orhangazi’nin Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “İlçede yaptığımız toplantılarda, buradaki fabrikaların kayıtlarının Bursa dışında olduğunu gördük. Bu bizi son derece üzdü. Vergisel anlamda bu kente hiçbir katkıları olmadığını biliyoruz. Bölgemize değer katan bu tür fabrikaların, vergilerini mutlaka havasını, suyunu ve yollarını kullandıkları Bursa’da ödemelerini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaçlar noktasında büyük bir harcama yapıyoruz. Bu fabrikalar, zaman geçirmeden Bursa Vergi Dairesi’ne geçiş yapmalı ve vergilerini Bursa’ya yatırmalıdır. Böylece vergilerinin hizmete dönüşmesini de takip etmelerini istiyoruz” dedi.

“Üreticimiz için birçok projeyi yaşama geçireceğiz”

Orhangazi’de bulunan kültür ve gençlik merkezindeki çalışmaların bitmek üzere olduğunu anlatan Başkan Bozbey, yıllardır beklenen terminal konusunda da sona yaklaştıklarını dile getirdi. Bölgede önemli zeytincilik faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyleyen Başkan Bozbey, “Bu bölgede yetişen Gemlik tipi zeytine sahip çıkmak ve destek olmak istiyoruz. Bu anlamda Marmarabirlik’le yaptığımız anlaşma sonucunda üreticiye destek olmak için 50 ton zeytin alımı yaptık. Elde edilen 11 bin litre zeytinyağını, Burfaş’ın tüm tesislerinde kullanacağız. Yakın zamanda Orhangazi’de BESAŞ satış mağazası açmayı planlıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticiyi desteklemeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Üreticimiz için birçok projeyi yaşama geçireceğiz. Üreticiyi destekledikçe tüketici de kaliteli ve sağlıklı ürünü uygun fiyata alabilecek. Biz insanımızı seviyoruz. Onların gülümsemesini istiyoruz” dedi.