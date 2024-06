Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek ve Bursa’yı ortak akılla yönetmek amacıyla başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin ilk durağı Büyükorhan ilçesi oldu. Büyükşehir Belediye bürokratları ile birlikte Büyükorhan’a çıkarma yapan Başkan Bozbey, “Nilüfer’de yıllarca yapmış olduğumuz projeyi, şimdi Büyükşehir Belediyesi’nde her 15 günde bir ‘Başkan Bozbey Burada’ diyerek uygulayacağız. İlçelerimizin sorunlarını direkt yerinde çözerek halkımıza hizmet vereceğiz” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçim döneminde söz verdikleri ‘Başkan Bozbey Burada’ projesini Büyükorhan’dan başlattıklarını söyledi. Her 15 günde bir ilçelerde vatandaşlarla buluşacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Önce muhtarlarımızı, kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğiz. Sonrasında yöre halkıyla buluşup sorunlarını direk kendi ağızlarıyla bize iletmelerini sağlayacağız. Bu süreçte bürokratlarımız da bizlerle beraber olacak. Gerektiğinde yerinde hizmetleri takip edecek. Eksikleri de yerinde görerek hızlıca yapılmasını sağlayacak. Nilüfer’de yıllarca yapmış olduğumuz projeyi, şimdi Büyükşehir Belediyesi’nde her 15 günde bir ‘Başkan Bozbey Burada’ diyerek uygulayacağız. İlçelerimizin sorunlarını direkt yerinde çözerek halkımıza hizmet vereceğiz. Tüm Bursa’nın gülümsemesini sağlayacağız” dedi.



Kaynak: BÜLTEN