Başkan Büyükakın, Gebze Kadıllı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, kendisine iletilen talep ve önerilerle yakından ilgilendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kadıllı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Ziyarette Başkan Büyükakın’a Gebze Belediye Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Çelebi, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak eşlik etti. Başkan Büyükakın, Kadıllı Mahalle Muhtarı Ahmet Özyurt, çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlarla caminin bahçesinde çay içti, sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, Büyükşehir olarak kırsalda hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

EN ÜCRA KÖŞELERE KADAR HİZMET

Kent merkezinde ne varsa kırsalda da olması ve vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını aktaran Başkan Büyükakın, kırsal mahallelerde taleplerin etkin ve hızlı şekilde karşılanabilmesi için kurdukları A Takımı ekipleri ile hizmetleri kentin en ücra köşesine kadar taşıdıklarını dile getirdi.

ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİLDİ

Kadıllı Mahallesi’ne altyapı başta olmak üzere birçok hizmet yapıldığını anlatan Başkan Büyükakın, hayata geçirilen çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Daha sonra vatandaşlara ait sebze ve meyve seralarını gezen ve üreticilerden bilgi alan Başkan Büyükakın, Kocaeli’de sürdürülebilir tarım için çiftçilere mazot, gübre, tohum ve modern sera başta olmak üzere, her türlü desteği verdiklerini kaydetti. Kadıllı Mahalle Muhtarı Ahmet Özyurt ve vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi’nin hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirerek, desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.