Karamürsel Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki esnafla bir araya gelen Başkan Büyükakın, “Biz insanımızın duasına talibiz” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki esnafla bir araya geldi. AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan’ın yer aldığı ziyarete Büyükşehir Başkan Danışmanı İsmail Yıldırım da eşlik etti. Samimi bir havada gerçekleşen sohbette birçok konu ele alınırken, Karamürsel’e bu güne kadar yapılan her hizmet için esnaf teşekkürlerini iletti. Bu gibi nokta ziyaretlerin önemine de vurgu yapan esnaf, Karamürsel için yeni talep ve önerilerini Başkan Büyükakın’a iletti. Kocaeli’de ve Karamürsel’de görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen her hizmetten dolayı dua alıyorsunuz diyen esnafa Başkan Büyükakın, “Bizim siyasi anlayışımızda insanımızın duasını almak vardır. Biz o duaya talibiz. Tüm çabamız da bunun içindir” dedi.

TÜM KADİM DEĞERLER AYAKLAR ALTINDA

Esnafla güncel birçok konu ele alınırken, ulusal ve uluslararası arenadaki tüm gelişmeler de konuşuldu. Gazze’deki soykırım üzerinden insanlığın geçtiği sınavlar üzerine görüşlerini de ifade eden Başkan Büyükakın, dünyadaki tüm kadim değerlerin ayaklar altına alındığını söyledi. Buluşma çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.