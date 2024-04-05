Mazbatasını alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün yeniden bismillah diyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Kocaelili hemşerilerimize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını teslim aldı. Mazbata töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önüne gelen Başkan Büyükakın’ı personel karşıladı. Personelin Kadir Gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Büyükakın, "Bugün yeniden bismillah diyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Kocaelili hemşerilerimize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimize 5 yıl daha hizmet etme şerefine layık gören kıymetli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışanlarıyla çok büyük bir aile olduğuna değinen Başkan Büyükakın, "5 yıl boyunca milletimiz için çalıştık, Kocaeli için çalıştık. Bir 5 yıl için daha hemşerilerimiz bize yetki verdi. Göreve gelirken, ’Koltuğa oturduğumuz günü değil, kalkacağımız günü düşünerek çalışacağız’ demiştik. ‘Bir kesimin değil, herkesin belediye başkanı olacağız’ diye söz vermiştik. Belediye bir şehir emanetidir. Biz bunun farkındayız. Bu seçimleri Belediye Başkanı olarak ben değil, birlikte yaptığımız hizmetlerle kazandık. Bundan sonra şairin dediği gibi; ‘Bizler yarış bitince de koşan atlarız.’ Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.