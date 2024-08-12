Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uzaktan İzleme Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, “Türkiye’de tek, bizden bu uygulama ile ilgili de bilgi alıyorlar. Amacımız insanlığa faydalı olmak, şehirlerimizin bu hizmetlerden yararlanmasına katkı sağlamak” dedi.MEHMET UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendi alanında Türkiye’de ilk ve tek Kayseri’de hayata geçirilen, yaya alt ve üst geçitlerinin, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin 7 gün 24 saat tek bir merkezden takip edilen Uzaktan İzleme Merkezi’ni (UZİMER) ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla akıllı şehircilik alanındaki çözümleri ve projeleri ile Türkiye’de ilkleri gerçekleştirirken, birçok ‘akıllı şehircilik’ alanında yapılan uygulamaları hayata geçirmeyi, yaşamı daha da kolaylaştırmayı sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği halinde kurulan Uzaktan İzleme Merkezi'ni (UZİMER) ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, bu özel proje hakkında Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sürmelioğlu’ndan bilgiler aldı.

“Amacımız, Vatandaşımıza Kolaylık Sağlamak, Konfor Sağlamak”

UZİMER’in çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Şuanda Makine İkmal birimimizin UZİMER merkezindeyiz. Uzaktan İnceleme ve İzleme Merkezi, burada görüldüğü gibi yürüyen merdivenler, tam 55 tane, 21 tane asansör ve 2 tane de bariyer. Buradan izlemek suretiyle gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Vatandaşımızın güvenliği açısından da emniyetimizle iş birliği yapmak suretiyle bu konuda da yardımcı oluyoruz. Amacımız burada tasarrufu sağlamak, vatandaşımıza verilen hizmetle ilgili bir aksama olduğunda müdahale etmek suretiyle vatandaşımıza kolaylık, konfor sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Şikâyet Oranı Yüzde 75’lerdeyken Yüzde 1’lere Düştü”

Uygulama ile önceki dönemlerde ekiplere ulaşan şikâyetlerin oranında da ciddi bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Büyükkılıç, “Çok şükür daha önceki dönemlerde şikâyet oranı yüzde 75’lerdeyken şuanda yüzde 1’lere düştü. Bütün bunlarla birlikte yerinden, anında müdahale etmek suretiyle akıllı şehir uygulamalarının en güzel bir alanını da böylece hizmete geçirmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’de Tek”

Büyükkılıç, uygulamanın Türkiye’de tek olduğunu belirterek, “Türkiye’de tek, bizden bu uygulama ile ilgili de bilgi alıyorlar. Amacımız insanlığa faydalı olmak, şehirlerimizin bu hizmetlerden yararlanmasına katkı sağlamak” dedi.

Hem güvenlik ve konfor artışı sağlandığını hem de önemli oranda tasarrufa gidilen proje sayesinde, Büyükşehir Belediyesi’ne Yaya alt ve üst geçitleri, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan 55 yürüyen merdiven ile 21 asansör ve 2 bariyer, kameralar ile tek bir merkezden 7 gün 24 saat izlenebiliyor.