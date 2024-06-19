Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, A Milli Takımın Gürcistan’ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Serdivanlı vatandaşlarla birlikte açık havada izledi.

Serdivan Belediyesi Aile Çay Bahçesinde vatandaşlarla birlikte maçı dev ekranda izleyen Osman Çelik, vatandaşların heyecanına ortak oldu. Maçın sonunda gelen galibiyet, Çay Bahçesinde toplanan Serdivanlılar arasında büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayraklar dalgalandı, tezahüratlar yapıldı ve milli takımın başarısı alkışlarla taçlandırıldı. Maçın ardından konuşan bazı vatandaşlar, bu tür etkinliklerin Serdivan’da olmasından memnuniyetini belirtip Başkan Çelik’e teşekkürlerini sundu.