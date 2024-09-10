Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders gününde, geçtiğimiz yıllarda köy statüsünde olan Hüseyinli, Koçullu, Sırapınar ve Ömerli Mahallelerinde okullarına ulaşmak için ücretsiz ring servisi hizmetinden faydalanan gençlere sürpriz yaptı. Okulun ilk günü Çekmeköy şehir merkezine uzak dört mahalleden 50’ye yakın öğrenciyi ilk gün Başkan Çerkez aldı. Dört mahalleden tek tek toplanan çocuklar, şoför koltuğunda Başkanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Halk Günü Değil, Halkın Günü kapsamında Ömerli’de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çerkez, bir mahallelinin, “Çocuklarımız sabahları okula gitmekte büyük sorun yaşıyor. Bazen otostop çekiyorlar” diye konuşunca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Geçen eğitim öğretim yılının son iki ayında mahallelerden taşınan öğrenciler bu yıl da taşınacak. Dört mahallede yaklaşık 50 öğrenci sabahları Çekmeköy’de okudukları okullara bırakılacak. Okulun ilk günü ise Başkan Çerkez, şoför koltuğuna geçerek ücretsiz ring servisi ile okula ulaşmakta zorluk çeken öğrencileri teker teker duraklardan alıp okullarına bıraktı.

Şoför koltuğunda Başkan Çerkez’i gören çocuklar şaşırdı

Ömerli, Hüseyinli, Koçullu ve Sırapınar Mahalle buluşmalarında vatandaşların istek ve talepleri üzerine geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in startını verdiği ücretsiz eğitim ring servisleri, yeni eğitim öğretim ile tekrar hizmet vermeye başladı. Başkan Çerkez, merkeze uzak noktada ikamet eden, okula gitmekte zorluk çeken ve devamsızlık problemi yaşayan öğrenciler için yeni eğitim öğretim döneminde sürpriz yaparak ilk okul gününde şoför koltuğuna oturdu. Samimi anlara sahne olan seferde Başkan Çerkez, Hüseyinli, Koçullu ve Ömerli Mahallelerinden duraklarda bekleyen öğrencileri servisle aldı. Başkan Çerkez’i, şoför koltuğunda gören öğrenciler şaşkınlığını gizleyemezken çocuklarını okula uğurlayan aileler tarafından da bu durum memnuniyetle karşılandı. Samimi anların yaşandığı okul yolunda Başkan Çerkez, öğrencilere simit ve meyve suyu da ikram etti.

“Bir komşumun, ‘otostop çekip, okula gidiyorlar’ sözü beni çok üzdü”

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Halkın Günü toplantımızda dört mahallemizle birlikte Ömerli’de bir buluşma gerçekleştirmiştik. O toplantıda bir komşumun, “Çocuklarımız özellikle sabahları okula gitmekte büyük sorun yaşıyorlar. Zaman zaman otostop çekerek okula gidiyorlar” sözü beni gerçekten çok üzmüştü. Geçen eğitim öğretim döneminin son iki ayı servis koyduk. Bu dönem ise tüm eğitim öğretim boyunca dört mahallemizden öğrencilerimiz güvenli bir şekilde alınıp, Çekmeköy’de okullarına bırakılacak” diye konuştu.

“İlk gün olması nedeniyle sürpriz yaptım”

Okulun ilk günü olması nedeniyle evlatlarımıza sürpriz yapıp, şoför koltuğuna geçtiğini belirten Çerkez sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni bir eğitim öğretim yılına merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim, toplumumuzun geleceği için en önemli yatırım. Bu nedenle, gençlerimizin eğitim hayatını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Geçtiğimiz yıllarda köy statüsünde bulunan ve ulaşımda öğrencilerin zorluklar çektiği mahallelerimizde yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile ücretsiz eğitim ring servislerine devam ediyoruz. Öğrencilerimizi okula ulaştırmanın sadece bir hizmet değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Şoför koltuğuna geçerek öğrenciler ile birlikte bu yolculuğu paylaşmak benim için büyük bir onur ve keyifti. Öğrencilerimizin eğitim yolunda karşılaştığı zorlukları en aza indirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimin başarısı, toplumumuzun ve ülkemizin başarısı demek. Her zaman eğitim alanında destek olmaya devam edeceğiz. İlçemizde ki öğrenciler başta olmak üzere, bugün eğitime başlayan tüm öğrencilere; başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

“Okula kum kamyonları ile gidiyordum”

Eski statüyle köy olan Ömerli, Koçullu, Sırapınar ve Hüseyinli mahallelerinin şehir merkezine uzak olmasından dolayı sabahları büyük sorun yaşandığına dikkat çeken Ömerli Mahalle Muhtarı Hüseyin Uygun, “Başkanıma bütün mahallem adına teşekkür ederim. Çok güzel bir proje. Yıllardır bu sıkıntıyı çekiyorduk. Bizim mahallemizde 26 öğrenci var, buradan ulaşım zor. Bu şekilde çözüm buldukları için çok teşekkür ederim. Ben kendi çocukluğumdan buradan Ümraniye’ye ortaokula kum kamyonları ile gidiyordum. Şimdi böyle bir nimet sunuldu bize Allah razı olsun” diye konuştu.

“Halkın belediyesi olduğunu kanıtladılar, teşekkür ederim”

Çocuklarının özellikle sabahları okula giderken akıllarının onlarda kaldığını, tedirgin olduklarını belirten öğrenci velisi Arife Kaya, “Zaman zaman otostop çekerek okula gidiyorlar. Dünyanın bin türlü hali var. Aklımız onlarda kalıyordu. Başkanımız bu hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten halkın belediyesi olduklarını kanıtladılar. Çocuklarımızın okumalarına katkı sağlamak için çok güzel bir hizmet. Otobüs sıkıntısı için çok stres yapıyorduk. Otobüsü kaçırıyorduk ya da çok dolu geliyordu. Bu nedenle servis çocuklar için çok iyi oldu” dedi.