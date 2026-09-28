İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yürütülen davada, söz konusu şirketlerin iflas durumunun 23 Eylül 2026 günü saat 11.50 itibarıyla resmen kesinleştiği kamuoyuna duyuruldu.

Alacaklılar için tasfiye işlemleri devrede

Yargı makamından çıkan iflas kararının akabinde, kapanan şirketlerden tahsilat yapmayı bekleyen kişi ve kurumlar için resmi tasfiye dönemi işlemeye başlayacak. Bu yasal prosedür çerçevesinde ilk olarak alacaklıların listeye işlenmesi, ardından şirketlerin uhdesindeki mevcut mal varlıklarının eksiksiz olarak tespit edilmesi ve nakde çevrilebilir varlıkların elden çıkarılması sağlanacak. Tasfiye ve satış işlemlerinden elde edilecek gelirin ise kanuni öncelik sıralaması gözetilerek hak sahiplerine paylaştırılması öngörülüyor.