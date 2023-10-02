En doğru yatırımın eğitime ve çocuklara yapılması gerektiğini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Belediye olarak ’Şehri imar ederken, neslin ihyasını ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ anlayışıyla imkanlarımızı eğitime, spora ve değerler eğitimindeki alanlara ayırdık" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin, "Çiftçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası" çerçevesinde ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Müftüsü İsmail Keskin ve çok sayıda din görevlisi katılım sağladı. Göreve geldiği günden beri çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Çiftçi, "Bilgievlerimizde sadece geçen sene bin 300 yavrumuza eğitim verdik. Bütçemizi geleceğimizin daha doğru şekillenmesi için yönetiyoruz. Asli vazifemiz, şehri fiziki olarak geleceğe hazırlamak ama biz sadece burada kalmak istemedik. Farklı bir belediyecilik anlayışıyla yol yürüyelim istedik. Başta çocuklarımız olmak üzere, gençlerimizin zihnen ve fiziken meşguliyet içerisine alırsak, bilgievlerimizde eğitim verirsek, en az bir branşta spor yaptırırsak gelişimleri daha doğru olur dedik" şeklinde konuştu.

"İmkanlarımızı eğitime, spora ve değerler eğitimi alanlarına ayırdık"

Konuşmasını sürdüren Başkan Çiftçi, "4 buçuk yıl boyunca sizin yapmaya çalıştıklarınızı yapma şansımız yok. Bu işin ana omurgası sizlersiniz. Bu işin merkezinde sizler varsınız. Bu anlamda bilgievlerinde, okul öncesi ve üniversiteye kadar olan gençlerimizle birlikte yol yürüyoruz. Talep edilen her branşta çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırıyoruz. Çayırova Belediyesi olarak ticari olmayan spor kulüpleriyle de birlikte toplamda 10 bin çocuk ve gencimize spor yaptırıyoruz. Meseleyi tek bir boyutta almamak lazım. Belediye olarak, ‘Şehri imar ederken, neslin ihyasını ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ anlayışıyla imkanlarımızı eğitime, spora ve değerler eğitimindeki alanlara ayırdık. Biz en doğru yatırımın, eğitime ve çocuklarımıza yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Müftümüzle, siz imamlarımızla birlikte bunu daha da şekillendirelim istiyoruz. Bizim göremediğimiz hususları birlikte yönetelim. Biz neslimizin ihyası konusunda başarılı olamazsak, maalesef kaybedenlerden oluruz" ifadelerini kullandı.