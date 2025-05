Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Bahadır Bayraktar seçildi.

İnegöl Fenerbahçeliler Derneği lokalinde düzenlenen genel kurul toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, DP İlçe Başkanı Murat Balakuş, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile dernek üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim ve denetim kurulları raporları ayrı ayrı okunup ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Bahadır Bayraktar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Abdullah Ezim, Birsen Sokollu, Cihan Unuak, Emre Tığlı, İhsan Gönül, Kemal Aygen, Onur Metinbaş, Özlem Çelik, Seçil Sülek Güntaş, Yusuf Şehitoğlu seçildi.

Seçimin ardından bir konuşma yapan Başkan Bahadır Bayraktar, "Sayın Kaymakamım,

Sayın Belediye Başkanım,

Sayın İTSO Başkanım,

Sayın Kent Konseyi Başkanım,

Resmi kurumlarımızın kıymetli amirleri,

Siyasi partilerimizin, odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve temsilcileri,

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği’nin kıymetli üyeleri,

Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Bugün aynı zamanda 11 Mayıs Anneler Günü. Hayatta olan tüm annelerin ellerinden öpüyor, vefat etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

“İnsan yaşadığı şehre karşı sorumludur ve borçludur” düsturunu hayat görüşü olarak benimsemiş ve bu kutsal anlayış ile şehrine katkı sağlamak isteyen başta dernek üyelerimiz olmak üzere bugün burada bulunan tüm misafirlerimize yeri gelmişken ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz bu şehir için ayrı ayrı değerlisiniz.

İnegöl için yaptığımız uzun sohbetler genelde hep “İnegöl’de bir İnegöllüler derneği olması lazım” şeklinde sonuçlanırdı. Bugün burada olmamızı sağlayan, başlangıcında dostlar meclisi şeklinde sosyal bir grup olan ve daha sonra dernekleşerek kurumsal bir yapıya kavuşan İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği’nde bugüne kadar emek veren başta kurucularımız olmak üzere herkese teşekkür ederim.



İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği’ne üye olduğumuz ilk günden itibaren burasını bir okul olarak gördük. Her etkinliğe katılmaya çalıştık. Her ortamda tecrübe ve bilgi edinmeye devam ettik. Verilen her görevi yerine getirdik. Hayat boyu edindiğimiz donanımı burada pekiştirerek yine şehrimiz için temsil ettiğimiz her ortamda aktarmaya çalıştık.

Bu dönemde arkadaşlarımızla birlikte görev aldığımız İnegöl İl Olma Platformu ve İnegöl Kent Konseyi’nde büyük özveri ile katkı sağladık.

Görevi devraldığımız yönetim kurulumuzun uygun görmesi ile listemizi yaparak bugün karşınıza geldik. Destek verdiğiniz için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Allah gayret versin, mahcup etmesin.

Bu dönem içinde derneğimizi kurumsal olarak büyütmeyi hedefliyoruz. Kuracağımız istişare ve danışma kurulları ile derneğimizin bilgi ve tecrübe aktarımı artarak devam edecek. Tüm üyelerimizin fikir ve önerilerini alarak derneğimiz imkanları nispetinde hayata geçirmeye çalışacağız.

Daha güzel bir İnegöl mümkün. Bu güzellikler bu şehrin tarihinde var. Arayıp gün yüzüne çıkartacağız. Değerlerimizi anacak, üyelerimizle ve şehrimizle buluşturacağız. Şehrin hafızasını tazeleyeceğiz. Bu güzellikler bu şehrin tabiatında var. Birlikte keşfedeceğiz. Güzellikler belki bu şehrin geleceğinde. Araştırıp, istişare edip önereceğiz. Bizler gönüllü bir kuruluş olarak İnegöl’deki tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdümlü çalışarak İnegöl’ümüze hizmet etmeye çalışacağız.

Sözlerimi bir veciz söz ile noktalamak ve yeni yönetim kurulu üyelerimizi kendilerini kısaca tanıtmaları için sahneye davet etmek istiyorum:

Bir araya gelmek başlangıçtır,

Bir arada durabilmek ilerlemedir,

Birlikte çalışmak başarıdır.

Saygılarımızla…" dedi.