Kazada hayatını kaybeden Doğan Uçar, İnegöl'de defnedildi.

Kaza Cuma gecesi 01.00 sıralarında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi.



İnegöl'den Kahramanmaraş'a seyir halinde olan sürücü Murat Y. yönetimindeki 16 Y 1743 plakalı kamyonet, TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücü ve yanındaki Doğan Uçar(50) ağır yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan yaralıları kurtardı fakat Doğan Uçar hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Doğan Uçar’ın cenazesi Urgancılar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mahallesi mezarlığında toprağa verildi.