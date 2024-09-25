Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bir projesini daha hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Karınca Deresi kenarında toplam 6 bin metrekarelik yol çalışması gerçekleştiriyor 1.80cm eninde bisiklet ve 2.20cm eninde yürüyüş için ayrılan bin 500 metre uzunluğunda yol boyunca çalışmalar sürüyor. Vatandaşların rahatça bisiklet sürerek yürüyüş yapabilecekleri dere kenarındaki alanda belediye ekipleri tarafından aydınlatma çalışmaları da başladı. 20 metrede bir konulan ledli aydınlatma direkleri ile de akşamları da güvenli ve kullanılabilir doğal, spor alanı sunulacak. Yeşilin önemine vurgu yapan Başkan Deveciler, “İlçemizin doğal güzelliklerini koruyarak değiştirmek odaklı çalışıyoruz. Karınca Deresini de halkımızın rahatça vakit geçirebileceği spor yaparak ailesi ile vakit geçirebileceği şekilde projelendirdik” dedi.