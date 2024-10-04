Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı ve Burhaniye Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyespor Futbol Takımı teknik ekibi ve futbolcularıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Geçtiğimiz sezonlarda üst üste başarılı sezonlar geçiren ve bu sezon da gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendiren Burhaniye Belediyespor Futbol Takımı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonda yeni sezon öncesinde futbol takımına başarılar dileyen Başkan Deveciler, Edremitspor ile yapılacak karşılaşma öncesi düzenlenen moral ve motivasyon yemeğinde, takımın moralini yükselten Başkan Deveciler, şampiyonluk hedeflerine olan inancını dile getirdi.

Başkan Deveciler, yemekte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Burhaniye Belediyespor Kulübümüzün değerli oyuncuları ve kıymetli yöneticilerimiz ile bu Pazar günü oynayacakları Edremitspor maçı öncesi bir araya geldik. Takımımıza hem moral hem de motivasyon sağlamak adına buluştuğumuz bu yemekte, sporcularımıza başarılar diliyorum. Sahada en iyi performanslarını sergileyeceklerine inanıyoruz. Burhaniye Belediyespor Kulübümüz hak ettiği değere kavuşacak, şampiyon biz olacağız, yeni sezona ve yeni galibiyetlere hazırlanan takımımıza başarılar diler, sakatlıkların olmadığı bir sezon temenni ederim” dedi.

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı ve Burhaniye Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı ve Burhaniye Belediyespor 2. Başkanı Oktay Erbalaban, Burhaniye Belediyespor Futbol Şube Başkanı Osman Akkoç, Burhaniye Belediyespor Genel Sekreteri Özgür Öztürk, Burhaniye Belediyespor Saymanı Murat Dinçer, Burhaniye Belediyespor Futbol Şubesi yönetim kurulu üyeleri Ahmet Bozkurt ve Hasan Bayram, Burhaniye Belediyesi Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Burhaniye Belediyespor Futbol Takımı teknik ekibi ve futbolcularıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.