Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, aileler ile buluştu.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, eşleriyle birlikte Söğüt ilçesinde vatandaşların hanelerine konuk oldu. Gerçekleştirilen programda ailelerle sohbet edilirken, talep ve öneriler dinlendi. Ziyaretlerde çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, vatandaşlarla samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulundu. İlçede birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Belediye Başkanı Durgut, 'Bir çocuğun gözlerindeki umut, bir annenin duasındaki sıcaklık ve bir ailenin yüreğindeki sevgi bizlere en güzel duyguları yaşattı. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplum, birbirine dokunabilen yüreklerle inşa edilir. Her kapıda ayrı bir hikâye, her gönülde ayrı bir güzellik var' dedi.