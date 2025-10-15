Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de yer alacak olan Söğütspor’u tesislerde ziyaret eden Başkan Ferhat Durgut, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Takımın hafta sonu oynayacağı maç öncesi başarı dileklerini ileten Başkan Durgut, futbolculara tatlı ikramında bulunarak destek mesajı verdi.

Başkan Durgut, "Kendi sahamızda oynanacak karşılaşmaya tüm hemşehrilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Söğütspor’un ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam takıma başarılar dilerim" dedi.