2025 -2026 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemi sona ererken öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Öğrencileri sınıfında ziyaret eden Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, okul müdürleri ve öğretmenlerle birlikte çocukların karnelerini takdim etti. Kaymakam Kaşıkçı ile Başkan Dursun, öğrencilerle aynı sırayı paylaşarak bol bol sohbet etti.

İkinci Ziyaret Ana Kucağı'na

Başkan Dursun'un ikinci durağı okul öncesi eğitim veren Sultangazi Belediyesi Merve Karakaş Ana Kucağı oldu. Miniklerle yakından ilgilenen Başkan Dursun, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Başkan Dursun, minikler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Gençlerimizin yolları açık olsun'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; 'Sevgili çocuklar zaman su gibi akıp gidiyor. 2025 -2026 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemini bitirdik bile. Kısa ama güzel bir tatil sizleri bekliyor. Tatili en iyi şekilde geçirmenizi, bol bol eğlenmenizi ama okumayı da ihmal etmemenizi temenni ediyorum. Bizler Belediye olarak sizlerin hep yanındayız. Geleceğe güvenle bakabilin diye sizlere yeni alanlar açmaya devam edeceğiz' dedi.