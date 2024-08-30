Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin geleceğini 30 yıl boyunca planlamak amacıyla tüm dinamikleri sürece dahil etmeye çağırdı. Konuşmasında, Yenişehir’e büyük yatırımların yapılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Başkan Özel, ilçedeki vatandaşların yüzde 80’inin tarımla geçimini sağladığını vurguladı. Tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve hem Türkiye’nin dört bir yanına hem de yurtdışına ihracatı için yatırımcıları davet ettiklerini ifade etti. Başkan Özel, iş insanlarının desteğiyle Yenişehir’in gelişimini hızlandıracaklarını da sözlerine ekledi.