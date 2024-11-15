Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette ANASİAD üyeleri, ilçenin ekonomisinin gelişimi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

"Bursa için çalışan herkese destek oluyoruz"

ANASİAD Genel Sekreteri Muhammet Sefa Çınar ile Yönetim Kurulu üyeleri KuddusiNiğdelioğlu, Kürşat Erbay, Ali Kamil Göral, Serdar Coşkun, Erdem KaptaN ve Emir Topal’ın katıldığı ziyarette konuşan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Şükrü Erdem’e tebriklerini iletti. Birkan, “Bursa’nın dinamikleriyle uyum içinde çalışarak, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına çözüm üretmek için projeler geliştiriyoruz. Mustafakemalpaşa gibi tarım ve tarıma dayalı sanayide önemli bir potansiyele sahip olan bir ilçede de üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Hakan Birkan ayrıca, Şükrü Erdem’in geçmişte Bakan olarak Bursa ve Mustafakemalpaşa için çok önemli katkılar sağladığını belirterek, "Sayın Başkan’ın tecrübesine ve birikimine güveniyoruz. Ortak akıl ile ilçeye değer katacak projelere imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mustafakemalpaşa’ya değer katmak için buradayız"

Hakan Birkan, ANASİAD üyelerinin Mustafakemalpaşa’daki mevcut yatırımlarını büyütmek istediklerini ve yeni yatırımlar için görüşmelere başlayacaklarını da söyledi. Birkan, “İlçenin sorunlarına çözüm üretmek için iş birliği yapmaya ve ortak projeler geliştirmeye hazırız. Sayın Başkanın önümüzdeki süreçte başarılı projelere imza atacağına inanıyoruz” dedi.

Başkan Erdem: "çevreye duyarlı yatırımlara kapımız açık"

Belediye Başkanı Şükrü Erdem, ANASİAD üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ANASİAD’ı kurulduğu günden beri yakından takip ettiğini ve üyeleri arasında geçmişten gelen sıcak dostlukları olduğunu vurgulayan Erdem, “Sivil toplum kuruluşları toplumun sigortasıdır. İş insanlarını önemsiyoruz. Yaptıkları yatırımlarla ülkemizin kalkınması ve insanlarımızın daha müreffeh yaşaması için gayret gösteriyorlar. Biz ilçemizin kalkınmasını istiyoruz. Çevreye duyarlı olacak her yatırıma ve yatırımcıya kapımız açıktır” dedi.

Başkan Erdem ayrıca, tarıma dayalı sanayi, tarım ve hayvancılık projeleri ile turizm odaklı yatırımlara öncelik verdiklerini ve ilçenin kalkınması için duyarlı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.