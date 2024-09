Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı, Uzundere'de piknik havasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ESOB Başkanı Rasim Fırat, gerçekleştirdikleri faaliyetler ve uyguladıkları projelerle Türkiye’de örnek gösterilen bir teşkilat haline geldiklerini belirtti. ERZURUM (İGFA) - Fırat, “Çalışmalarımızla çıtayı bir hayli yükselttik ancak bu yeterli değil. Kalkınma, yatırımdan ve imalattan başlar. Daha çok çalışmalıyız. Mücadeleyi yükselterek devam ediyoruz” dedi.

ESOB Başkanlar Kurulu İstişare ve Değerlendirme toplantısını Uzundere'de yaptı. Düzenlenen toplantıya birliğe bağlı oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

'TEK KURUŞ BORCUMUZ YOK' ESOB Genel Sekreteri Cüneyt Acır, bir yıllık faaliyet raporunu özetlerken, birliğin konfederasyon dışında tek kuruş borcu olmadığını açıkladı.

ESOB’un özellikle son iki yıl içinde hazırladığı ve uygulamaya koyduğu Avrupa Birliği projeleriyle Türkiye’de adından söz ettirdiğini vurgulayan Başkan Rasim Fırat, sadece ADAPTESK projesiyle 3 bini aşkın esnafa eğitim verdiklerini dile getirdi.

KOSGEB ile ortaklaşa girişimcilik kursları düzenlediklerini de anımsatan Başkan Fırat, “Hep birlikte önemli çalışmalara imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu yana çıtayı bir hayli yükselttik diyebilirim. Ama daha çok çalışmamız gerekiyor. Öyleki bu işler parayla da alakalı. Oldukça mütevazı bir bütçeyle önemli işler yaptık. Bugün baktığımızda konfederasyon hariç devlete ya da bir başka yere tek kuruş borcumuz yok. Öncelikle Birliğimizin kurumsal olarak ilgili kurumlar nezdinde tanıtılması, sorunlarımızı çözmenin en iyi yolunun iyi ilişkiler kurulmasından geçtiği bilinci ile Erzurum ilimiz düzeyinde girişimde bulunduk.

Toplantımızın amacı bir yıl içerisinde başkanlar kurulundan bugüne kadar oda başkanlarımızla fikir alış verişi yaparak oda başkanlarımızın talebini dinledik. Oda başkanlarımızın taleplerini aldık.

Bir yıl içerisinde gelir ve giderimizi başkanlara bildirerek, iştişare toplantısını piknik şenliği şeklinde yapalım dedik. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu programı gerçekleştirdik.



'KALKINMA YATIRIMDAN VE İMALATTAN BAŞLAR.' Şimdi ekonomik sıkıntı elbette var. Enflasyon yüze 64-65 açıklandı?Ama yüzde 100 enflasyon var. Esnafın sıkıntısının olmaması mümkün değil. Devlet bizim, ülke bizim, mücadele edeceğiz. Esnafımızın rahat nefes alabilmesi için çalışacağız. Ama, geçim sıkıntısı çeken esnaf arkadaşlarımız var. Akıllı ticaret yapanlar para kazanıyorlar. Kazanamayan arkadaşlarımıza ise bire bir projelerle, imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çaba gösteriyoruz. Esnafımız fazla itibar etmiyor. KOSBEG'in esnafımıza nasıl destek verebileceğini, yetkililer bize brifing vererek anlattı. Yaklaşık 300 kişi davet ettik, 50-60 esnafımız geldi. Esnafımızın gelip öğrenmesi lazım. Nasıl bir proje hazırlanması gerekiyor, esnafımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Elbette kepenk kapatan esnafımız var. Fakat bunun iki katı ise açılan iş yerleri var. Yıl içerisinde ortalama 700-800 kişi işyerini kapatıyor diyelim. Ama 2 bin - 2 bin 500 kişi işyeri açıyor. Hepsi iflas ettiği için değil. Bizde kayıtlar mevcut, kapatanların 500'ünden yüzde 25'i işini bırakıyor, iflas ediyor, yaşlanıyor, ya oğluna bırakıyor, ya damadına devrediyor.

Nakleden arkadaşlarımız var. Hepsi ekonomik sıkıntıdan, iflastan dolayı diyemiyoruz. Bugüne kadar 550-600 civarında işyerini kapatan var. Üye sayımız azalmıyor aksine iki kat daha artıyor. Her an, her dönem esnafın problemi vardır. Bu problemler çeşitli zamanlarda ilgili ve yetkililerin bilgisine sunuluyor. Taleplerimizi en üst noktaya kadar iletiyoruz. Ülkemizde ekonomik sıkıntı var, Emekli insanlarımızdan çok şikayet alıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın işleri iyi, ama hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımızın işleri iyi değil... İşin ekonomisini almamış, banka kredisi kullanmış olan bu esnaf arkadaşlarımızda sıkıntı var. Zanaatkar çalışan arkadaşlarımızın sıkıntısı yok."



'2'NCİ OSB ERZURUM'A ÇOK FAYDALI OLACAK' Özellikle dışardan gelen büyük yatırımcılara arsa tahsisi yapılmasının şehrin ekonomisine ve sanayileşmesine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Fırat şunları söyledi; "Erzurum'a büyük fabrika sahipleri gelmeli, fabrika sayısı artarsa Erzurum adına verimli olacak. OSB'lere yapılacak yatırımlar ilimizin, bölgemizin kalkınmasına ivme kazandıracak. İlimizin 6. Teşvik Bölgesine alınması, şehrimize yatırım anlamında cazibe kazandıracak. Bu konunun siyaseten desteklenmesi gerekir. Bunun için siyasilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve şehir kamuoyu olarak tüm gücümüzü kullanmalıyız. Bu anlamda bölgemize sahip çıkılmalı. En azından göçü önleriz. Büyük illere kaliteli göç verip, kalitesiz göç alıyoruz. Göçü önleyecek projelerin hayata geçirilmesi için siyasilerimizden destek bekliyoruz.

Kalkınma tabandan başlar. Kalkınma yatırımdan ve imalattan başlar.

Bölge adına, Hatta 3., 4. OSB'nin oluşması gerekir. Başka illerde 7'nci OSB'ler var. Biz geç kalmışız. İnsanlarımız kalkınamıyor. Neden Avrupa'yı göremiyoruz. Proje üretemiyoruz.

Erzurum'da insanlar kalkınamıyor. Bize öncü olan lokomotif sektörler var. Büyük yatırımcılar bölgemizin ufkunu açıyor. Büyük firmaların şehrimize gelmesine Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen de önem veriyor. Bugün için bu çabalar sonuç veriyor. Ama yarınlarımız için yetmiyor. Kaliteli, paralı, marka firmaların getirilerek yatırımlarda sürekliliğin sağlanması gerekir. Erzurum'a marka firmalar ve yeni yatırımcılar getirilip üretim ve istihdamı artırmamız lazım.

Değerli Başkanlarım, gelecek çalışma döneminde yeni projeleri hayata geçirmek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek, Erzurum esnafımızı ülke genelinde ve esnaf teşkilatı içinde yükselen değer haline getirmek istiyoruz. Sizlerin de desteğiyle inşallah bunu da başarıyoruz. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, yapıcı ve yol gösterici eleştiri ve önerilerinize ihtiyacımız olduğunu belirtiyorum. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım ve şahsım adına saygılar sunuyorum."

Toplantıda daha sonra oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri söz alarak sorun ve çözüm önerileri konusunda görüşlerini aktardılar.