Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kadın belediye başkanları, geçmiş dönem kadın belediye başkanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin buluştuğu program, TBB hizmet binasında gerçekleştirildi.

Gün boyu süren panel ve atölye çalışmalarında, kriz dönemlerinde kadınların yerel yönetim deneyimlerinden yola çıkılarak eşitlikçi ve kapsayıcı kentler için çözüm önerileri geliştirildi.

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız açılış konuşmasında, “Kadınlar değişimin en güçlü taşıyıcısıdır. Kadın güçlenirse şehir güçlenir, demokrasi güçlenir.” ifadelerini kullandı. Kadınların karar mekanizmalarında daha görünür hale gelmesinin şehirlerin adalet, erişilebilirlik ve dirençliliği açısından kritik olduğunu vurgulayan Yıldız, TBB olarak bu yönde yürüttükleri çalışmaları da paylaştı.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kadın belediye başkanları, akademisyenler ve STK temsilcileriyle birlikte, kriz dönemlerinde kadınların yerel yönetim deneyimlerinden yola çıkarak, eşitlikçi ve kapsayıcı kentler için çözüm önerileri geliştirmek adına önemli fikir alışverişlerinde bulunduk.” dedi.

“Krizler, Kentler ve Kadınlar: Hepimiz İçin Yaşanası Bir Dünya” başlıklı panelde, Gülseren Onanç, Prof. Dr. Füsun Üstel, Prof. Dr. Ayşe Gül Altınay ve Türkiye Kadın Belediye Başkanları Platformu Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ yer alırken, panelde kadınların kriz dönemlerindeki dayanıklılığı ve çözüm üretme kapasiteleri üzerinden toplumsal dönüşümün boyutları tartışıldı. Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın zirve kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında da aktif rol aldı.

İki grup haline gerçekleştirilen oturumlarda, kadın yerel yöneticilerin deneyimleri ve krizlere karşı önleyici kentsel politikalar değerlendirildi.