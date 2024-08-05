Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’ı makamında ziyaret etti.

ANKARA (İGFA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Elmadağ Belediyesi Başkanı Adem Barış Aşkın makamında gerçekleşen ziyarette, CHP Elmadağ İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri yer aldı.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın “Çankaya Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Can Güner ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.

Verimli geçen görüşmemizde, çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunup, ortaklaşa yapacağımız projeler hakkında istişareler yaptık. Desteklerini hiçbir zaman esirgeyemeyeceğini ifade eden sayın başkana, tekrardan belediyemiz ve İlçemiz adına teşekkür ederim.”dedi.