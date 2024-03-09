Vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Tüm hizmetlerimizde öz kaynaklarımızı kullanmaya gayret ediyoruz. Milletin parası millette kalsın diye satın alımlarımızı minimuma indirdik" dedi.

Her sabah namazı sonrası farklı camide cemaat ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hafta sonunun ilk gününde Zincirlikuyu Camii cemaatini ziyaret etti. Sabah namazından çıkan cemaatle kahvaltı sofrasını paylaşan Başkan Hürriyet, talep ve sorunları dinledi. Başkan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen hizmetleri vatandaşlara anlattı. Birçok hizmetin ücretsiz veya çok uygun fiyata verildiğini vurgulayan Başkan Hürriyet, "Tüm hizmetlerimizde öz kaynaklarımızı kullanmaya gayret ediyoruz. Milletin parası millette kalsın diye satın alımlarımızı minimuma indirdik. Kendimiz üretip vatandaşımıza sunuyoruz. Mahalleniz ile ilgili talep ve sorunları dinleyip bunlara çözüm bularak sizlere daha iyi hizmet ediyoruz” dedi.