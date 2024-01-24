Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, SMA hastası Aydem bebeğe destek oluyor.

Bilecik’te yaşayan SMA hastası Aydem bebek için siyasiler, kurum ve kuruluşlar, vatandaşlar bir olmuştu. Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Aydem bebeğe destek olmak istediğini belirterek, "Belediye makamımıza gelen çiçekleri Bilecikli SMA hastası kızımız Aydem’e destek olmak için geri gönderiyor ve iade ücretlerini yardım hesaplarına iletiyoruz. En kısa zamanda gerekli miktara ulaşması için elimizden gelen desteği esirgemeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.