KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan hayır panayırına katıldı.

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi’nde 2019 yılında 32 derslik olarak hizmet vermeye başlayan Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 150 özel çocuk eğitim görüyor. Özel çocuklar, aileleri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan yiyecek ve el sanatlarından oluşan ürünler Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi spor salonunda düzenlenen hayır panayırı ile sergilendi. Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Erdinç Yelboğa tarafından karşılanan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, hayır panayırın da bulunan eserleri inceledikten sonra, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özel çocukların hayır panayırını gezen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Özel evlatlarımız çok güzel eserler hazırlamışlar. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan el sanatları ne kadar yetenekli olduklarını göstermektedir. Hayır panayırının oluşmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özel evlatlarımıza başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.