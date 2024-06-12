Türk Telekom, veri merkezi, akıllı otoyol ve bölge ülkelere ürün ve hizmetlerin sağlanacağı projelerde birlikte çalışma konusunda Rönesans Holding ile iyi niyet anlaşması imzaladı. Bu kapsamda; Türk Telekom’un Ankara’da yapmayı planladığı veri merkezi projesi için Rönesans Holding ile iş ortaklığı geliştirilirken, Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi’nde ise; akıllı ulaşım sistemleri (AUS), ücret toplama sistemleri (ÜTS), elektromekanik süreçlerin dizaynı, uygulaması ve işletme hizmetleri konularında ortak çalışmalar yapılacak.

Türk Telekom, veri merkezi, akıllı otoyol, enerji üretimi ve başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere yurt dışında geliştirilecek projelerde birlikte çalışmaya yönelik iyi niyet anlaşması imzaladı. Bu kapsamda; Türk Telekom’un Ankara’da hayata geçirmeyi planladığı veri merkezi projesi için Rönesans Holding ile iş ortaklığı kurulacak, Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi’nde ise; akıllı ulaşım sistemleri (AUS), ücret toplama sistemleri (ÜTS), elektromekanik süreçlerin dizaynı, uygulaması ve işletme hizmetleri konularında da ortak çalışmalar yapılacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncü bir rol üstleniyor, teknoloji alanındaki birikimimizle dijital geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu vizyonumuzu hayatın her alanına yansıtıyoruz. Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanattan spora birçok farklı alanda dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Teknoloji alanındaki deneyimimizle otoyolları, köprüleri, şehirleri, tarihimizi yansıtan kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek, dijital geleceğin inşasına liderlik etmeyi sürdürürken, geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç eden konumumuzu da güçlendiriyoruz. Rönesans Holding ile akıllı otoyollar ve Veri Merkezi gibi ülkemizin dijital dönüşümü adına büyük önem taşıyan projelerde iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Rönesans Holding ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile hem ülkemizin dijital dönüşümünde öncü projelere imza atmayı hem de Türkiye’nin bölgesinde ürün ve hizmet sağlayıcı lider ülke olma vizyonuna önemli katkı sunacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Birçok önemli projenin ilk adımı olan bu anlaşmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise şunları söyledi: “Rönesans Holding olarak projelerimizi hayata geçirirken stratejik iş birlikleri ve köklü ortaklıklar bizim için çok önemli. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmanın da ‘iş birliği’ kültürümüzün en önemli göstergelerinden biri olarak, sektörümüze örnek olacağına ve birçok önemli projenin hayata geçmesini sağlayacağına inanıyoruz”.