Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yeni dönemde de Karesi’ye yeni hizmet ve eserler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Orkan, mahalle ziyaretlerini Toygar, Maltepe Mahalleleri, Hasan Baba Çarşısı - Ayakkabıcılar Çarşısı ve Helvacılar Sokağı’nda sürdürdü. Başkan Orkan, gördüğü ilgi için vatandaşlara teşekkür etti.

Yeni dönemde de Karesi Belediyesi’nin proje ve yatırımlarını sürdüreceğini söyleyen Başkan Orkan, “Mübarek Ramazan ayının bereketini hemşehrilerimizle gönül gönüle yaşamaya devam ediyoruz. Tevazu, samimiyet ve gayret ile hemşehrilerimizin gönülden desteği ve duası ile yola devam! Hemşehrilerimizin teveccühü ile yeni hizmetler ve yeni eserler üretmeye devam edeceğiz. Karesi Belediyesi yeni dönemde de proje ve yatırımlarını sürdürmeye devam edecek. Biz, gerçek belediyecilik yapıyoruz. Bu bir ekip işi. Bu bir tecrübe işi. Tecrübelerimizle doğru sonuçlar alıyoruz” dedi.