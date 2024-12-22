Işıl ışıl bir görünümle büyük ilgi gören panayırda, 'Kadın Emeği' stantlarını da gezerek, "Yeni yılda, ülkemiz ve dünyamız için barış diliyorum. Kadınlar için fırsat eşitliği, sağlık ve huzur dolu bir yıl temenni ediyorum" dedi. Bakırköy Belediyesi, yeni yıl öncesi General Şükrü Kanatlı Caddesi'nde yılbaşı atmosferini yansıtan ışıklarla süslenen panayırda, el emeği ürünlerin sergilendiği 'Kadın Emeği' stantlarına da yer verdi. Başkan Ovalıoğlu, emekçi kadınların üretimlerini destekleyerek, her zaman eşit hizmet anlayışıyla vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

“Kadınlar için fırsat eşitliğinin olduğu, sağlıkla ve huzurla dolu bir yıl umut ediyorum”

Yoğun bir ilgi gören Yılbaşı Panayırı’nda kurulan kadın emeği stantlarını ziyaret eden Başkan Ovalıoğlu, “Kampanya döneminde ‘Kadın Emeği Pazarı’nı kuracağımızı söylemiştik. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışı için uygun bir ortam yaratalım istemiştik. Mevcut ekonomik durum maalesef ki günden güne zorlaşıyor. Kadınların da ev ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla kendi emeklerini kolaylıkla satışa sunabileceklerini hatta bunu dijital ortamda pazarlamaya taşıyabilecek imkanları yaratacağı diye söz vermiştik. Bugün, o sözlerimizden birini tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kadın Emeği Pazarımızı yılbaşının hemen öncesinde General Şükrü Kanatlı caddemizde hayata geçirdik. Burada kadınlarla da sohbet ettik ve son derecede güzel geri dönüşlerini aldık, son derece mutluyuz. Yeni yılda, ülkemiz ve dünyamız için barış diliyorum. Kadınlar için de fırsat eşitliğinin olduğu, sağlıkla ve huzurla dolu bir yıl umut ediyorum” diye konuştu.