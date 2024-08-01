Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tam Gün Spor Okulları’nda eğitim alan çocuklarla bir araya gelerek, güne spor yaparak başladı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliği ile düzenlenen Tam Gün Spor Okulları çocuklara yaz tatilini verimli geçirme imkanı sunuyor. Yaz boyunca üç haftalık periyotlar halinde devam eden Tam Gün Spor Okulları’nda çocuklar, farklı spor dallarında uzman eğitmenler eşliğinde temel eğitim alıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Altınşehir Gençlik Merkezi’ndeki Tam Gün Spor Okulları’nı ziyaret ederek, çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdi. Çocuklarla birlikte güne spor yaparak başlayan Şadi Özdemir, onlarla birlikte yürüyüş yaptı ve ısınma egzersizine katıldı. Başkan Şadi Özdemir, ardından tenis, futbol voleybol gibi spor dallarında eğitim alan minik sporcuların antrenmanlarına da dahil oldu.

Başkan Şadi Özdemir, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmesi için spor ve sanatla dolu farklı etkinlik programları hazırladıklarını belirterek, “Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğitim alan çocuklarımız erken yaşta farklı spor dalları ile tanışıyor. Sosyalleşen çocuklarımızın iletişim becerileri artıyor” dedi.

2012-2018 doğumlu çocukların katıldığı Tam Gün Spor Okulları’nda voleybol, basketbol, futbol, kort tenis, masa tenisi, futbol, atletizm, yüzme, cimnastik, squash, halk oyunları, modern dans, drama, el sanatları, zeka oyunları, sokak oyunları, savunma sporu, bocce olmak üzere toplam 18 branşta temel eğitim veriliyor. Gün boyu süren süren etkinliklerde çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Tam Gün Spor Okulları’nda 3’üncü dönem 5 Ağustos – 23 Ağustos arası gerçekleştirilecek.