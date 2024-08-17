Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bu büyük felaketi ve yaşanan acıları unutmadıklarını belirterek, geçmiş acılardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Başkan Özdemir, 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen, bu acılardan yeterince ders alınmadığını ifade etti. Özdemir, "17 Ağustos, büyük acıların yaşandığı bir gündü. Bu depremden büyük dersler çıkaracağımızı düşünmüştük. Ancak, 6 Şubat depremleri sonrasında yaşananlar, bu derslerin alınmadığını gösterdi" şeklinde konuştu ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti.

Başkan Özdemir, vatandaşları e-Devlet üzerinden toplanma alanlarını öğrenmeye, aileleriyle depreme hazırlık yapmaya ve deprem çantası hazırlamaya çağırdı.

Nilüfer Belediyesi'nin deprem hazırlıkları hakkında bilgi veren Özdemir, "Deprem Lojistik Merkezi'ni en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu merkez, olası bir deprem sonrası için kritik öneme sahip. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri'nde böyle bir merkezin gerekliliğini gördük. Ayrıca, temel ihtiyaçların karşılanacağı deprem parklarını oluşturuyoruz ve mahallelerdeki deprem konteynerlerini sürekli güncelliyoruz" dedi. Özdemir, binaların depreme dayanıklı olması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda uzmanlarla iş birliği içinde çalışmalar yapacaklarını belirtti ve ülke ile vatandaşların bir daha böyle acılar yaşamamasını umduğunu ifade etti.