“Nilüferli Kadınlar Gülümsüyor” projesi ile 11. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ödül alan kadın dernekleri, başarılarını Başkan Şadi Özdemir ile birlikte kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Nilüferli Kadınlar Gülümsüyor” projesiyle ödül alan kadın dernekleri ile buluşarak sevinçlerine ortak oldu.

Karaman Dernekler Yerleşkesi’ndeki buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve 37 mahalle kadın derneğinin üyeleri katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Ödülün, kadın derneklerinin ve kadınların dayanışmasının gücünü gösterdiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Bu ödül, hepimizin başarısıdır. Kadınların her alanda daha etkin olduğu, çağdaş ve eşitlikçi bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Başkan Şadi Özdemir, derneklerin mahallelerde daha aktif hale gelmesi için üye sayılarını artırmaları tavsiyesinde bulundu.

Buluşmada, Kooperatif ve Kalkınma Uzmanı Alper Akbulut kadın derneklerinin üyelerine kooperatifçilik eğitimi verdi. Başarılarını pasta ile kutlayan kadın dernekleri buluşmada, Nilüfer’in gelişimine katkı sağlamak amacıyla öneri ve taleplerini de paylaştı.