Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir programda 6 Şubat Depremi sonrası Hatay'ın genel durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunurken, "Hatay'ın kaderini Hataylılar tayin etsin" dedi ve ekledi: "Göç eden vatandaşlarımız 1 Ekim'e kadar seçmen kütüklerinde yer alabilmeleri için e-devlet üzerinden yada Nüfus aracılığıyla adreslerini Hatay'a taşımalılar"HATAY (İGFA) - Yaklaşan yerel seçimler sebebiyle Hataylı seçmenlere seslenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, göç eden vatandaşların 1 Ekim'e kadar seçmen kütüklerinde yer alabilmeleri için e-devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden şehirlerine sahip çıkmaları için adreslerini Hatay’a taşımalarını istedi.

35 bin Suriyeli seçmenden bahsedildiğini belirten Başkan Savaş, “Her kim, kime oy verirse versin yeter ki Hatay’ın kederini Hataylılar tayin etsin.’’ dedi.

Hatay’da Suriyeli nüfusun her geçen gün ciddi bir şekilde artığını aktaran Savaş, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sığınmacının olmadığına işaret ederek bölgede basında çıkan haberlere göre; bir okulda Türk öğrencilerin sayısının azınlığa düşmesi nedeniyle bazı Türk öğrencilerin bu durumdan dolayı okula gitmek istemediklerini hatırlattı.

Başkan Savaş, savaşların artık top ve tüfekle yapılarak değil, demografik ve ekonomik yapıların sıkıntıya sokularak kazanıldığını vurguladı.

HATAY’DA BİRÇOK KURUMUN ADRESİ DEĞİŞTİ, ADRESLER KENT REHBERİ UYGULAMAMIZDA

Deprem sonrası pek çok kurum, kuruluş ve özel işletmelerin yerlerinin değiştiğini bu nedenle vatandaşların işlerini yürütme noktasında aksaklıklar yaşandığını aktaran Savaş, bu konudaki sorunu çözmek ve halka kolaylık sağlamak için ‘Kent Rehberi’ uygulamasını hayata geçirdiklerini açıkladı.

Şehirde devam eden yıkımlarda görevli ekiplerin altyapıya ve üstyapıya büyük zararlar verdiğini, trafikte ise ciddi sorunlara yol açtıklarını ifade eden Savaş, belediye tarafından kesilen cezaların caydırıcı olmadığını, konuyla ilgili yetkili kurumların harekete geçmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Ayrıca asbestin insan vücudunda 35 yıl sonra kansere sebep olduğunu bildiren Savaş, enkaz kaldırma ve taşıma işlemlerinde dikkatli davranılması için önemli uyarılarda bulundu.

Başkan Savaş, deprem sonrası Hatay’ı her yönüyle ayağa kaldırma ve yeniden yapılandırma plânları oluşturmak amacıyla Hatay’la ilgili sözü olan herkesin fikirlerini rahatça dile getirebileceği ‘Hatay Planlama Merkezi’nin kurulduğunu kaydederek Ekim ayında Ankara'da Hatay için önemli bir çalıştayın daha yapılacağını açıkladı.

OTOGAR ESNAFININ KALDIRILMASI KARARI, BÜYÜKŞEHİRİN DEĞİL

Başkan Savaş, otogar ve civarındaki işletmelerin kaldırılması kararının Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmadığını ifade ederek, valilik tarafından şehirle ilgili alınan kararlar doğrultusunda kendilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünden bir yazı geldiğini söyledi.

Savaş, “Antakya Otogar çevresindeki esnaf depremden sonra çocuklarının nafakasını çıkarmak için oraya yerleşti.

Biz 22 Haziran’da Valiliğimize yazı yazarak otogar çevresindeki esnaf için çarşı oluşturulması gerektiğine dikkat çekmiştik. Ancak, Valiliğin 25 Ağustos kararlarını dayanak gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü 12 Eylül’de bize yazı göndererek, otogar çevresindeki esnafın oradan kaldırılmasını istedi. Biz de bu talebi esnafa tebliğ ettik. Esnafımız kesinlikle işgalci konumuna düşmek istemez. ‘Sen buradan çık’ demekle olmuyor, onlar için de AFAD diğer çarşılar gibi bir çarşı kurmalıdır.” dedi.

SİYASETİN YAPILACAĞI GÜN, BUGÜN DEĞİL

Deprem siyaseti yapılmasının kimseye bir katkı sağlayamayacağının altını çizen Lütfü Savaş, “Biz özellikle hem ilçe belediyelerimizle hem valiliğimizle hem bakanlıklarımızla açıkçası muhatap olmamız gereken tüm kurum ve kuruluşlarla sağlıklı iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ama seçim süreci yaklaştıkça iktidarın yereldeki temsilcileri bu sağlıklı sürece gölge düşürmeye çalışıyorlar. Sanki biz düşmanız, ikimizden birinin yok olması gerekir gibi bir tavra giriyorlar. Biz Hatay’ın gelişmesine katkı sağlamak için sadece rakibiz. Biz, ne yaparsak bu yapalım engelleme çalışmaları devam ediyor. Siyasetin yapılacağı gün, bugün değil.” dedi.

İktidar partisinin şehirdeki en yetkin ve kıdemli 2 vekilinin Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne başkan adayı olarak çıkmasını öneren Savaş, iktidarın yerel temsilcilerine, iftira ve linç çalışmalarını bir kenara bırakmalarını ve Hatay’ın sorunlarına çözüm aramaları için mücadele etmelerini tavsiye etti.

Ekonomik tablonun ülke genelinde hiç iç açıcı olmadığına dikkat çeken Başkan Savaş, iktidarın yerel seçimlerde birçok belediyeyi kaybedeceğini belirtti.

Başkan Savaş, deprem öncesi Hatay’da 15 ilçede 97 bin hektarın üzerindeki alanda zemin etüt çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Tarihte büyük depremlerden kısa bir süre sonra yine şiddeti büyük depremlerin de yaşandığına dikkat çeken Lütfü Savaş, artçı depremlerin bölgemizde hâlen devam ettiğini yapılan binaların bundan zararlar görebileceğinin altını çizerek planlama yapılmadan acele yapılan her inşanın dirençli ve sağlıklı olmadığının altını çizdi.