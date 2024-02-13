Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Her programda evlatlarını bağrına basan kıymetli büyüklerime, değerli arkadaşlarıma ve kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Rahmi Şengül’ü ilçe halkı bağrına basıyor. İlçe genelinde sokak sokak, cadde cadde çalışmalarını sürdüren Başkan Rahmi Şengül’e ilçe genelinde vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Programlarda birlik, beraberlik ve yatırım mesajları veren Başkan Rahmi Şengül, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler ile Erenler’li vatandaşların hayallerindeki Erenler’i inşa edecekleri vurguluyor. Başkan Şengül, “Her programda evlatlarını bağrına basan kıymetli büyüklerime, değerli arkadaşlarıma ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz söz veriyoruz; Erenler’imiz için aşkla, yorulmadan, yılmadan çalışacağız” dedi.