Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, esnaflarla iş yerlerinde bir araya geldi. Başkan Sezer, ziyaret ettiği esnaflara bol ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepleri dikkatle dinleyen Başkan Sezer, ilçede devam eden çalışmalar hakkında da hemşehrilerine bilgi verdi. İlçeye hak ettiği projeleri kazandırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getiren Başkan Sezer, yeni hizmetler için hemşehrileri ile istişarenin önemine değindi.