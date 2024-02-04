Yeniden AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şener Söğüt için ilçede karşılama töreni yapıldı. Başkan Söğüt, "31 Mart akşamının provasını yapıyoruz. Hep birlikte zaferimizi yine burada kutlayacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün yeniden adaylığını kutlamak için AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı’nda program düzenlendi. Meşaleler eşliğinde ilçe binası önüne gelen Başkan Söğüt, tek tek tebrikleri kabul etti.

31 Mart akşamı da coşkuyu ikiye katlayacaklarını ve zaferi yine burada kutlayacaklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sözü ile yolu çıktık ve ilk günkü aşkla yola devam ediyoruz. Çok şükür sokağa çıktığımızda da vatandaşımızdan teveccüh görüyoruz. Cumhur İttifakı olarak da 31 Mart’a kadar her zaman olduğu gibi sahada olacağız, çalışacağız. Teşkilatlarımızla, ülkücü kardeşlerimizle, alperenlerimizle bir olacağız, Körfez’de seçimi kazanacağız. Buna inancımız tam" dedi.

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, il yöneticileri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca başkan aday adayları ve eski Belediye Başkanı İsmail Baran da katılanlar arasındaydı.