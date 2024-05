SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gençlerle her zaman kol kola, her zaman bir aradayız. İlçemizde eğitim gören evlatlarımızın kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için her zaman yanlarında olmaya ve birlikte etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçesinde Akyazı Belediyesi’nin katkıları ile öğrenciler için program düzenlendi. Mini konser ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra yemek ikramlarının da yapıldığı etkinliğe Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gençlerimizle, öğrenci kardeşlerimizle bir arada olmak bizim için her zaman çok keyifli. Onlarla birlikte olmak bize enerji ve motivasyon katıyor” dedi.

Öğrencilerle tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Soykan, “İlçemize misafir olarak gelen ve burada eğitim gören öğrenci kardeşlerimizi seviyor ve çok önemsiyoruz. Ailelerin bizlere emaneti olan genç kardeşlerimizin burada kendilerini evlerinde hissetmeleri için Fakültemizle birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize verdiğimiz bir söz var, Akyazı Belediyesi olarak onlar için her ay bir etkinlik düzenlemeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin burada mutlu olmalarını ve Akyazı’dan güzel hatıralarla ayrılmalarını istiyoruz” diye konuştu.