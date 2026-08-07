Türkiye'de son yıllarda artan bağış dolandırıcılıklarına çözüm üretmek isteyen İnegöllü girişimci İsmail Yiğit (38), altı ay süren çalışmalar sonucunda "Askıda" isimli dijital bağış uygulamasını ve www.askidapp.cominternet sitesini geliştirdi.

Bağışların tamamen şeffaf şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçlayan sistemde, platformun para üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmuyor. Girişimci İsmail Yiğit, uygulamanın sadece bağışçı ile ihtiyaç sahibi arasında dijital bir köprü görevi göreceğini belirtti.

"PARA BİZİM HESABIMIZA DEĞİL, DEVLET GÜVENCESİNDEKİ IBAN'A YATIRILACAK"

Projenin çalışma mantığını anlatan Yiğit, sistemin en önemli özelliğinin güven olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz dernek ya da vakıflar gibi para toplamıyoruz. Sadece bağışlarınıza köprü oluyoruz. Bağışçı, uygulama üzerinden devlet güvencesindeki IBAN'a bağışını yapacak. Bu IBAN üzerinde bizim hiçbir çekim veya transfer yetkimiz olmayacak. Sistem tamamen dijital olarak çalışacak ve bağışlar yalnızca belirlenen amaç doğrultusunda kullanılacak."

YARDIMLAR KATEGORİ BAZLI YAPILACAK

Uygulamada bağışçılar, destek vermek istedikleri alanı kendileri belirleyebilecek. Sistemde; öğrenci destek havuzu, gıda havuzu, market yardımları, giyim yardımları gibi farklı yardım kategorileri bulunacak. Bağışlar yalnızca seçilen havuz kapsamında kullanılabilecek.

QR KOD İLE ALIŞVERİŞ YAPILACAK

Askıda uygulamasından yararlanan ihtiyaç sahipleri, kendilerine tanımlanan bakiyeleri QR kod sistemi ile anlaşmalı iş yerlerinde kullanabilecek. Sistem, ödeme sırasında hem QR kod doğrulaması hem de konum doğrulaması yaparak işlemi güvenli şekilde tamamlayacak. Onay sonrasında ödeme talimatı otomatik olarak ilgili hesaba iletilecek.

BAĞIŞ YAPMAK İÇİN ÜYELİK ŞARTI OLMAYACAK

Yiğit, bağış sürecini herkes için kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, uygulamaya üye olmadan da bağış yapılabileceğini söyledi. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, uygulamaya giriş yapmadan doğrudan yardım havuzunu seçerek destek verebilecek. Kimlik doğrulaması yapmak isteyen kullanıcılar ise e-Devlet veya NFC destekli T.C. kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilecek.

TÜM İŞLEMLER ŞEFFAF ŞEKİLDE GÖRÜLEBİLECEK

Uygulamada bağış yapanlar ve yardım alanlar, tüm işlem geçmişini görüntüleyebilecek. Böylece bağışçılar, yaptıkları yardımın hangi havuzda kullanıldığını takip edebilecek, sistemdeki tüm hareketler kayıt altına alınacak.

ESNAFA ÖZEL PANEL HAZIRLANIYOR

Projede yalnızca bağışçılar ve ihtiyaç sahipleri değil, sisteme dahil olan işletmeler de yer alacak. Anlaşmalı iş yerleri kendilerine özel oluşturulan panel üzerinden işlemlerini takip edebilecek ve "Askıda Bu İş Yerinde Geçerlidir" ibaresini iş yerlerinin girişine asabilecek.

PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

İsmail Yiğit, geliştirdiği sistem için resmi patent başvurusunu tamamladığını belirterek, tüm fikri hakların kendisine ait olduğunu söyledi.

HEDEF TÜRKİYE, ARDINDAN DÜNYA

Projeyi hayata geçirmek için yatırımcı aradığını ifade eden Yiğit, hedefinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını belirtti. Yiğit, "Bu sistemin patent başvurusunu yaptık. Tüm yasal hakları bende. Bu projeyi önce Türkiye'de, ardından dünyada hayata geçirmek istiyorum. Bunun için vizyoner yatırımcılar arıyorum" dedi.

Dijital bağış sistemlerinde güven ve şeffaflığı ön plana çıkarmayı amaçlayan "Askıda" projesinin, yatırım desteği bulması halinde kısa sürede kullanıma sunulması hedefleniyor.