İstanbul’da çeşitli programlara katılmak üzere bulunan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Avrupa Günü etkinliğine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde düzenlenen Avrupa Günü’ne katılan Belediye Başkanı Subaşı, meslektaşlarıyla bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen program hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, ‘’Asya ve Avrupa’nın birleştiği şehir, ülkemizin eşsiz güzelliği İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde düzenlenen Avrupa Günü etkinliğine katıldım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’a bu güzel kutlama için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.