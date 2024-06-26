Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kayıboyu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, talep, şikayet ve isteklerini dinledi.

‘’Mahalle Buluşması’’ adıyla tüm mahallelerde yapılması planlanan program kapsamında Başkan Subaşı, Bilecik’teki mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Kayıboyu Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Subaşı, mahalle muhtarı ve sakinlerden gelen talepleri not alarak, çözüme kavuşması için talimatlar verdi.

Bilecik Belediyesi tarafından Kayıboyu mahallesinde yapılması planlanan projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Subaşı, ‘’Kayıboyu Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz ’Mahalle Buluşmasıyla’ vatandaşlarımızla bir araya gelerek istek, ihtiyaç ve önerilerini dinledik. Şehrimizin yönetiminde vatandaşlarımızın düşüncelerini önemsiyor, ortak bir akılla hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtar Salih Yıldız ve mahalle sakinleri de gerçekleştirilen buluşmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine teşekkür etti.