Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı mesaiye çay molası verdi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinledi. Vatandaşla çay içerek, sohbet eden Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi’nin çalışma ve projelerini anlattı, halkın istek ve şikâyetlerini dinledi. Esnafa hayırlı ve kazançlı işler temennisini ileten Başkan Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam’ın da bulunduğu ziyareti hakkında, ‘’Bulduğumuz her fırsatta halkımızla esnafımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Halkımızı dinlemek, talep ve görüşlerini almak bizlere mutluluk veriyor. Her alanda yaşanabilir bir şehir için birlikte karar alıp birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Subaşı’na ziyaretleri ve sağladığı destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Subaşı, çocuklar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.