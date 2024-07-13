Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Ankara’da gerçekleştirilen ve üye belediye başkanlarının katıldığı toplantıya Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi’ni temsilen katıldı.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yerel yönetimlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

"Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum"

Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında meslektaşlarına bilgi veren Başkan Subaşı, gerçekleştirilen toplantı hakkında yaptığı paylaşımda; ‘’Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek, Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke ve belediye başkanlarımızla SODEMSEN yönetim kurulu toplantımızı Ankara’da gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat belediyecilikle tüm Türkiye’ye umut olmaya ve bu anlayışımızla vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.