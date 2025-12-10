Edremit Devlet Hastanesi tarafından diyabet hastalığında farkındalığı artırmak ve doğru bilgiye ulaşımı güçlendirmek amacıyla düzenlenen aralık ayı Diyabet Eğitimi programı tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesi Eğitim Salonu’nda İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kayhan Sevgi önderliğinde gerçekleştirilen eğitimde; insülin çeşitleri ve kullanımı, oral antidiyabetiklerin doğru kullanımı, kan şekeri takibi, egzersizin diyabetteki yeri ve önemi, beslenme ilkeleri ve diyabet diyeti, diyabette psikolojik sürecin yönetimi gibi birçok konu ayrıntılı şekilde ele alındı.

Eğitim sürecinde hastalara, fizyoterapist, diyetisyen ve diyabet hemşiresi tarafından bireysel ve grup bilgilendirmeleri yapılarak diyabet yönetiminde doğru alışkanlıkların kazanılması hedeflendi.

Edremit Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, diyabetle ilgili bilinçlenmek, hastalığını daha iyi yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak isteyen tüm vatandaşlar Diyabet Okulu’nda düzenlenen aylık eğitimlere katılmaya davet edildi. Başvuru için Diyabet Okulu’na müracaat edilebileceği belirtildi.