İnegöl Belediyesi, farklı şehirlerden üniversite eğitimi için İnegöl’e gelen öğrencilerin şehri daha yakından tanımalarını sağlamak ve uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla “Şehrimi Tanıyorum” adlı geziler düzenliyor. Her eğitim öğretim yılı başında gerçekleştirilen ve İnegöl’e yeni gelen öğrencileri kapsayan bu yılki tur, Cuma günü yapıldı.

ŞEHRİN DEĞERLERİNİ YERİNDE GÖRDÜLER

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi; İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ile İnegöl Meslek Yüksek Okulundan eğitim gören öğrenciler olmak üzer toplam 100 öğrencinin katıldığı şehir turu sabah Turgut Alp Türbesi ziyaretiyle başladı. Devamında öğrenciler; İshakpaşa Camii ve Çarşı Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi, Oylat Kaplıcaları, Oylat Mağarası ve yine Oylat’ta şelale yolunu ziyaret ederek şehri tanıma fırsatı buldu.

BAŞKAN TABAN MÜZEDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Rehberler eşliğinde yapılan gezilerin ikinci durağı olan Kent Müzesinde, Belediye Başkanı Alper Taban da öğrencilerle bir araya geldi. Burada müze ziyareti öncesi öğrencilere hitaben konuşma yapan Başkan Taban, dışarıdan gelen bir göz olarak öğrencilerin şehirle ilgili intibalarını duymak istediğini, fikir ve görüşlerini dinlemek istediğini ifade etti.