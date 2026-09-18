Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Eylül 2026 Cuma günü Bursa’da çeşitli temaslarda bulundu. Özel’in programında sanayiciler, işçiler, esnaf ve incir üreticileriyle görüşmelerin yanı sıra vatandaşlarla buluşmalar da yer aldı.

Bursa programı kapsamında gerçekleşen temaslarda Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanı Erkan Dönmez de Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İnegöl’ün sorunları masaya yatırıldı

Görüşmede İnegöl’ün ekonomik ve sosyal gündeminin yanı sıra ilçenin öncelikli sorunları ve vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği belirtildi.

Erkan Dönmez’in, sahada yürütülen çalışmalar ve vatandaşlardan alınan geri bildirimler hakkında Özgür Özel’e bilgi verdiği ifade edildi.

İnegöl’ün yerel meselelerinin yanı sıra ilçenin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentilerinin de görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldığı aktarıldı.

“İnegöl’ün sorunlarını sahadan dinliyoruz”

Görüşmenin ardından açıklama yapan Erkan Dönmez, İnegöl’ün sorunlarını sahadan takip ettiklerini belirtti.

Dönmez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İnegöl’ün sorunlarını sahadan dinliyor, çözüm odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

İnegöl gündemi genel başkanlığa aktarıldı

Gerçekleştirilen görüşmeyle birlikte İnegöl’de vatandaşlardan gelen taleplerin ve ilçenin gündemindeki başlıkların parti yönetimine aktarılması hedeflendi.

Erkan Dönmez’in Özgür Özel ile görüşmesinde İnegöl’ün ekonomik, sosyal ve yerel meselelerinin ele alındığı belirtilirken, Dönmez’in ilçedeki gelişmeleri ve vatandaşların beklentilerini sahadan takip etmeyi sürdüreceği ifade edildi.