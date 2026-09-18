İnegöl'de Fındık hasadı yapılan köylerde dolandırıcı alarmı verildi.



İddiaya göre açık kasalı aracıyla köylere giden bir şahıs kendisini tüccar gibi tanıtarak bazı köylüleri dolandırdı.



Güvenlik kameraları ile tespit edilen şahsın bulunması için İnegöl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.



Şahsa ve araca ait fotoğraflar ise köy muhtarlarına atılarak bilgilendirme yapıldı.



Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişinin görülmesi halinde jandarmaya haber verilmesi istendi.