İnegöl'de Fındık hasadı yapılan köylerde dolandırıcı alarmı verildi.

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İddiaya göre açık kasalı aracıyla köylere giden bir şahıs kendisini tüccar gibi tanıtarak bazı köylüleri dolandırdı.

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Güvenlik kameraları ile tespit edilen şahsın bulunması için İnegöl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

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Şahsa ve araca ait fotoğraflar ise köy muhtarlarına atılarak bilgilendirme yapıldı.

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Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişinin görülmesi halinde jandarmaya haber verilmesi istendi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ