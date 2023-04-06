TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceği sorusuna cevap veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban birincil muhatabın kendisi olmadığını, önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi.

Yapımı yılan hikayesine dönen geçtiğimiz yıl Ağustos ayında teslim edileceği daha sonra yıl başında teslim edileceği belirtilen TOKİ konutlarında vatandaş dairelerin ne zaman teslim edileceğini merak ediyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a vatandaş hem kira hem de TOKİ aidatı ödemekten yoruldu TOKİ konutları ne zaman teslim edileceği sorusuna başkan Taban cevap verdi.

“TOKİ ile ben görüşmeler yaptım. TOKİ’nin bana ifade ettiği şu; tabelada yazan tarih başka bir şey, benim binayı alan kişi ile yaptığım sözleşme başka bir şey. Herkesin 36 aylık sözleşme imzaladığını ifade ettiler bana. Bunu bilerek isteyerek herkes kabul ederek imzayı attı. Dolayısıyla herkes planını buna göre yapması lazım diyor. Ancak bizde kendilerine dedik ki. Burada iş bitiş tarihi diye bir şey var. Bu inşaatın bitiş süresi. Onlar işi bitirdikten sonra, onlar TOKİ’ye devredecek, TOKİ’nin bu işi teslim alma süresi var bu yüzden buraya bir sözleşme ve akit konuyor. “

SÖZLEŞME SÜRESİ AŞILMADI

“Ufak gecikmeler var ama bunlar sözleşme süresini aşmış süreler değil diye ifade edildi. Onlarda biran önce bitirip teslim etmek istiyorlar yani önümüzdeki seçim sattı mahallinde biz bunları teslim etmek istiyoruz diye bana ifade etmişlerdi. Bende bunu deklare ettim ancak inşaat süreci bu sonuçta dediğiniz gibi vatandaş açısından da baktığınız zaman tahmini şu tarihte biter bende kiradan çıkar evime geçerim şeklinde düşünce vardı. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlanacak. “

BİRİNCİL MUHATAP BEN DEĞİLİM

“Bende şu günde tamamlanacak demek istemiyorum bende birincil muhatabı değilim. Bende aldığım bilgiyi paylaşıyorum. Ortada kötü niyet olmadığını söyleyebilirim. Asıl sözleşme hükümlerine göre biz süremizi doldurmadık diyorlar bu süre öncesine de teslim etmek istediklerini söylüyorlar. “

İBRAHİM USLU