“BU AÇIKLAMAYI HAYRETLE İZLEDİM”

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Sayın Bozbey'in bu açıklamasını ben de hayretle izledim. Bizler öncelikle sorumluluklarını bilen yöneticileriz. Ben bu açıklamayı gerçekten çok şaşırarak ve hayretle okudum, izledim. Burada herkes biliyor ki bu çalışmalar 2019 yılı itibarıyla, o dönemin seçimleriyle beraber Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Alinur Aktaş Başkanımızın başlattığını, hatta 2024 seçimlerine kadar ve sonrasının da planlanmış, ihaleleri yapılmış bir vaziyette o tarihe kadar geldiğini herkes biliyor. Ancak burada özellikle bir algı ve şaşırtmaca üzerine adımlar atıldığını görüyorum. Bu da beni inanılmaz rahatsız ediyor. Çünkü hiçbir siyasetçiye, hiçbir yöneticiye, hiçbir idareciye yakışmayan hareketler bunlar. Çünkü eğer benden önce iyi bir şeyler yapılmışsa ben bunu iyi olarak kabul eder ve ifade ederim, teşekkür ederim. Eğer hatalı ve eksik bir şey yapılmışsa bunu da eleştiri olarak ortaya koyar ama doğrusunu da öneri olarak sunarım.”

“ASBESTLİ BORULARI AK PARTİ DÖŞEMİŞ GİBİ ALGI OLUŞTURMAK YAKIŞIKLI DEĞİL”

Başkan Taban, “Örneğin Sayın Bozbey, ‘asbestli borulardan İnegöllüler su içiyor’ diyor. Muhtemelen kendisinin de bilgisi vardır; sonuçta bu borular yıllar önce döşenmiş. Örnek veriyorum, 40 yıl önce döşenmiş. 40 yıl önce kimin döşediğini ben bilmiyorum ama döşeyenlere teşekkür ediyorum. Çünkü neden? O gün bir su ihtiyacı varmış ve o su ihtiyacını gidermek için o günün teknolojisi buymuş. Muhtemelen bugün İstanbul'a da gitseniz, Ankara'ya da gitseniz, Bursa'ya da gitseniz, her yerde bu teknolojiyle bu hatlar döşenmiştir. Yani asbestli boruları sanki gelmiş, AK Parti belediyesi döşemiş gibi bir algı oluşturmak ne kadar yakışıklı bir şey? Ben kendisine buradan sormak istiyorum. O gün kim döşediyse Allah razı olsun, o günkü döşenen hatlarla o insanlar sularını içmişler. Biz de göreve geldiğimiz 2019 tarihinde bu hatların eskidiğini tespit ettiğimizde, Büyükşehir Belediye Başkanımız da, ‘Haklısınız, bu hatları derhal yenilememiz lazım.’ dediler.”

“SAYIN BOZBEY’İN YENİ BİR İŞ BAŞLATTIĞI FALAN YOK”

Altyapı projesinin 2019’da planlandığını ve ihalesinin yapıldığını hatırlatan Alper Taban, “Ve çok büyük maliyeti olan bu işle alakalı hem kaynak ayırdılar hem de ciddi bir yatırım programı oluşturdular ve bunları programa aldılar. İhale edildi, süreç başladı. Mart ayında bir seçim gerçekleşti. Kış dönemlerinde müteahhit firmalar ister istemez çalışmalara ara veriyorlar. Yani hem seçim dönemiydi hem kış dönemiydi. O süreçte hatların döşenmesi çalışmalarına bir ara verildi. Sonrasında takip eden süreçte de çalışmalar devam ediyor. Aslında şu anda Sayın Bozbey'in yeni bir iş başlattığı falan yok. Mevcut işleri devam ettiriyor. İhalesi yapılmış, zaten durduramaz. Sizden önceki insanlar düşünmüş, yapmış, harekete geçirmiş. Çalışmalar devam ediyor. İşte yaklaşık 350 kilometresi döşenmiş, 500 kilometrelik hattın. Dolayısıyla bunlara gerek yok. Yani bunlar çok rahatsız edici ve hoş olmayan ithamlar, söylemler.”

“HER İNSAN KENDİNE YAKIŞANI YAPAR”

Altyapının bir şehrin temeli olduğunu ve bu temel olmadan üstyapı çalışmalarının yapılamayacağını belirten Taban, geçmişte hizmet eden herkese teşekkür ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Ama yine söyleyeceğim ki her insan kendine yakışanı yapar. Bozbey de kendine yakışanı yapmış. Biz işimize bakacağız. O günlerde bana söylenen şu cümleler vardı: ‘Başkanım, altyapı işleri çok zordur, çok sıkıntılıdır, çok zahmetlidir, büyük paralara ihtiyaç vardır.’ Biz de dedik ki biz doğru olan neyse onu yapalım. Bu altyapıları değiştirmeden şehrin diğer işlerini zaten geliştiremiyorsunuz, üzerine bir şey koyamıyorsunuz. Bir bölgede diyelim ki asfaltı yenileyelim; yenileyemiyoruz. Neden? ‘Altyapı girilecek’ deniliyor. Tamam, önce altyapı değişsin, ondan sonra biz üstündeki diğer faaliyetleri yapalım. Örneğin, ana arterlerimizde bir yerde ışıklandırma yapmak istiyoruz ama diyorlar ki, ‘Başkanım, bu kaldırımlar kazılacak.’ Tamam, bekliyoruz, bunlar değişsin, ondan sonra yapalım. İşin bir sırası var. Siz bugün nasıl ki bir inşaata başlarken çatıdan başlayamıyorsunuz, değil mi? Bu işin temeli var. Bu işin temeli de altyapıdır. Şehirleşmenin en önemli temelinde altyapı vardır. Biz bu altyapılar için hem Alinur Aktaş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz hem de ondan önce kim hizmet ettiyse, partisi ne olursa olsun, kim bir taş üstüne taş koyduysa, hayırlı bir hizmet yaptıysa teşekkür ediyoruz. Kimseyi karalamayız. Ama Sayın Bozbey için bu bir alışkanlık, bir rutin olmuş. Ben takdiri kıymetli halkımızın vicdanına bırakıyorum. Yani şuna cevap verirken harcadığımız zamana bile yazık.”

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ