Firma sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Taban, "Şu anda organize sanayi bölgemizdeyiz, 4.cadde üzerinde. Sandalye firmamızda sabah saatlerinde bir ihbar alınıyor ve burada çıkan, oluşan yangını söndürmeyle ilgili de Büyükşehir ekiplerimiz, İnegöl Belediyesi ekiplerimiz olay yerine gelerek müdahale ediyorlar. Şu anda yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Arkadaşlarımız burada çalışmaktadırlar. İnşallah soğutma ve toparlama süreçleri devam etmekte. Ben tabi çok geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Sevindirici tarafı hiçbir vatandaşımızda hiçbir çalışanımızda can kaybımız yok, yaralanma yok. Dolayısıyla içeride yangının söndürülmesiyle beraber maddi hasar tespiti ve olayın başlangıcı ile ilgili tespiti arkadaşlarımız yapacaktır. Çok geçmiş olsun diyorum." dedi.

Muhabir: İBRAHİM USLU