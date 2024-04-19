Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde küçük bir dikkatsizlik sonucu çıkan orman yangını korkuttu.

Gölpazarı’nda bulunan bir tarlada yakılan meyve dallarından sıçrayan ateş sonucu çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Gölpazarı Kaymakamlığı, "Yangın şaka değildir. Havaların mevsim normallerinin üstünde gitmesi, ilçemizde ormanların fazla olması nedeni ile bahçe ve tarla temizliğinde ateş yakılmaması önemle rica olunur’’ ifadeleri kullanılarak vatandaşlara uyarıda bulundu.